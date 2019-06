Joke De Swaef (Open Vld) legt eed af als OCMW-raadslid Rutger Lievens

25 juni 2019

20u23 0 Aalst Joke De Swaef (Open Vld) heeft de eed afgelegd als OCMW-raadslid in Aalst.

De Swaef was in de vorige bestuursperiode al eens OCMW-raadslid voor Open Vld. Later geraakte ze ook in de gemeenteraad van Aalst. Met de gemeenteraadsverkiezingen was ze - mede door de tegenvallende resultaten van Open Vld - niet meer verkozen voor de gemeenteraad. Martine De Maght (Open Vld) doet nu afstand van haar zitje in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - zoals de OCMW-raad tegenwoordig heet - ten voordele van Joke De Swaef.