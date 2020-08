Johanna en Axelle stierven vijf jaar geleden door dronken bestuurder: “Laat ons zondag samen zeepbellen blazen, daar hield ze van” Rutger Lievens

19 augustus 2020

15u23 8 Aalst Normaal gezien zou er op 23 augustus een stille wake plaatsvinden Normaal gezien zou er op 23 augustus een stille wake plaatsvinden aan het herdenkingsmonument voor Johanna en Axelle in de Kwalestraat in Nieuwerkerken, maar door het coronavirus kan dat dit jaar alleen in beperkte kring plaatsvinden. De familie roept op om zondag thuis zeepbellen te blazen voor de omgekomen moeder en dochter.

Johanna Van Damme en Axelle werden op 23 augustus 2015 van de weg gemaaid door een dronken bestuurder in de Kwalestraat in Aalst. De herdenking zal dit jaar anders verlopen. “De coronamaatregelen nopen ons om een aangepast herdenking te houden vijf jaar na het drama waarbij Johanna en Axelle het leven lieten”, zegt de familie.

“De geldende coronamaatregelen beperken samenkomsten tot tien personen. Wij behouden dit voor ouders en grootouders en familie beperkt tot tien personen met mondmasker en op afstand. Wij weten dat velen onder jullie meeleven met dit verdriet en gemis. Een bloemenkrans rond het monumentje zal jullie aanwezigheid symbolisch illustreren als een kring van steun en troost”, aldus de familie.

“Om elk op ons vertrouwde terrein onze verbondenheid te tonen, vragen wij om op zondag 23 augustus om 11.55 uur samen zeepbellen te blazen – Axelle was hier gek op. Bezorg ons de foto’s en dan plaatsen we die op Facebook”, zegt de familie. “2020 is voor niemand normaal, maar de blijvende strijd tegen onverantwoord rijgedrag is nooit ver weg.”