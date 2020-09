Johan Devoghel (Lindemans Aalst): “Fijn werken met jonge en gretige groep” Dominic Beckx

02 september 2020

20u12 0 VOLLEYBAL Het Coronavirus maakte abrupt een einde aan de volleybalcompetitie 2019-2020. Bij de stopzetting stond Lindemans Aalst op de eerste plaats, maar uiteindelijk werd er geen kampioenstitel uitgereikt. Inmiddels zijn de Ajuinen al ruim een maand bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook in de komende campagne willen de manschappen van coach Johan Devoghel een vooraanstaande rol spelen.

De helft van de kern zocht andere oorden op: Tim Smit (Achel), Adrian Staszewski (Kedzierzyn-Kozle, Polen), Janusz Gorski (KPS Siedlce, Polen), Samuli Kaislasalo (Hurrikaani Loimaa, Finland), Markkus Keel (Akaa Volley, Finland) en Gertjan Claes (stopt). Nieuwkomers Robbe Van de Velde (Volleybalschool), Wouter D’heer (Gent), Matej Smidl (Selver Tallin, Estland), Danny Poda (Paris Volley), Francesco Zoppelari (Lagonegro, Italië) en François Lecat (Calci, Italië ) vormen een team met blijvers Seppe Van Hoyweghen, Jeroen Oprins, Twan Wiltenburg, Simon Van de Voorde, Jakub Rybicki en Tim Verstraete.

“Op Van de Voorde na verlieten onze meest ervaren pionnen de club”, zegt Johan Devoghel die aan zijn achtste opeenvolgende seizoen als hoofdcoach bij Asse-Lennik/Lindemans Aalst begint. “We zijn dan ook wat stabiliteit en constante kwijt. Staszewski bracht zekerheid in het team en Claes heeft ons met zijn sterke invalbeurten vaak op het juiste spoor gezet. De nieuwkomers zijn stuk voor stuk jonge gasten. Met een gemiddelde leeftijd van amper 22 jaar hebben we een piepjonge kern.”

“De groep is echter gretig en leergierig. Er moet nog heel wat bijgeschaafd worden, maar er wordt hard getraind. Het is fijn om met zo’n enthousiaste jonge bende te werken. Er zit heel wat kwaliteit in de groep, al is het moeilijk om in te schatten hoe we ons verhouden tot de andere teams. Presteren in een wedstrijd is ook nog iets anders dan op training. Ik heb de indruk dat de meeste ploegen versterkt zijn. Maaseik zeker en vast. Ook Roeselare is niet verzwakt en kan terugvallen op de ervaring van de voorbije jaren. Verder lijken teams als VHL, Achel en Menen sterker te zijn geworden.”

“Onze doelstelling? We trachten iedere wedstrijd te winnen. Het zal sowieso knokken worden om de play-offs te halen. We zien dan wel wat we daar kunnen doen. Europees wacht er ons met Belchatow, Kedzierzyn-Kozle en Fenerbache Istanboel een loodzwaar programma, maar we wisten vooraf dat er in de Champions League geen makkelijke tegenstanders zijn. Voor onze jonge spelers is het een kans om op het hoogste niveau te spelen. Ook voor de club en de supporters is het fijn om dergelijke topteams te mogen ontvangen in Schotte. We hopen voor veel volk te kunnen spelen, als de Corona-epidemie het toelaat.”

Eerste oefenmatch tegen Roeselare

Lindemans Aalst speelde afgelopen dinsdag zijn eerste oefenwedstrijd. Zonder publiek moesten de troepen van Devoghel in Schotte het onderspit delven tegen Roeselare (29-31, 25-27, 25-23 en 13-25).

“In de laatste beurt was de veer gebroken, maar in de overige sets bedroeg het verschil slechts twee punten. In zo’n eerste oefenmatch is het altijd wat zoeken, maar we hebben goed meegedaan. Het was een leerrijke match. Ik zag een aantal pijnpunten waar we de komende weken aan zullen werken. Vrijdag oefenen we op bezoek bij Düren. Onze Tsjechische opposite Matej Smidl die tegen Roeselare ontbrak wegens ziekte, zal er opnieuw bij zijn.”