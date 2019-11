Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx in Utopia voor ‘Schatten voor Altijd’ Rutger Lievens

08 november 2019

19u13 4 Aalst Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx waren vrijdagochtend in Utopia om er hun invulboek voor ouders en hun kinderen voor te stellen. De lancering van het boek kadert binnen de Joe-actie Schatten voor Altijd, waarbij Sven en Anke mensen willen inspireren om meer ‘happy moments’ met je ouders in te plannen. Ze kozen de mooiste bibliotheek van Vlaanderen uit om hun boek voor te stellen.

Welk gezelschapsspel speelde je vroeger altijd met je ouders? Wat is het lievelingsnummer van je moeder of vader? En wat was je lievelingseten toen je nog thuis woonde? Om mooie herinneringen met ouders te koesteren en meer te weten te komen over elkaar, stellen Joe-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx het invulboek voor ouders en hun kinderen voor. De lancering van het boek kaderde binnen de Joe-actie Schatten voor Altijd, waarbij Sven en Anke mensen willen inspireren om meer ‘happy moments’ met je ouders in te plannen.

De ouders Sven en Anke waren er, ook Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese en zanger Udo waren op de afspraak. Er werd van 6 tot 9 uur live radio gemaakt in de bibliotheek en de ouders van Anke en Sven kregen de eerste exemplaren in handen. Wat staat er in zo’n invulboekje? Onder meer het gerecht dat doet denken aan thuis. “Witloof in hespenrolletjes, dat is ontegensprekelijk dé specialiteit van mijn moeder”, vertelde Sven. “Frietjes, die van mijn ma zijn de beste”, vulde Anke aan.

Je kan een boek winnen via de website van Joe.