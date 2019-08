Jeugdvrienden brouwen ‘Trejense Tripel’: “Succesverhaal, met hop uit eigen streek” Rutger Lievens

29 augustus 2019

18u43 0 Aalst Op het Streekbierenfestival in Erembodegem op 31 augustus en 1 september zal je onder meer kunnen proeven van de Trejense Tripel. Het bier van brouwers uit Terjoden is na twee jaar een echt succesverhaal.

De brouwers zijn vier jeugdvrienden uit Terjoden: Vincent De Kerpel, Gino De Kerpel, Wim Goubert en Luk Van Dorpe. “We delen een sterke voorliefde voor gerstennat en gingen in 2017 de uitdaging aan om een vlot drinkbaar bier te brouwen. Het brouwsel werd ‘Trejensen Tripel’gedoopt. Het was het begin van een succesverhaal. Trejensen Tripel, gebrouwen met streekeigen hop afkomstig van de enige resterende Oost-Vlaamse hopboer Alfons Temmerman, werd oorspronkelijk in beperkt volume gebrouwen in microbrouwerij Den Triest en bleek meteen een schot in de roos”, zeggen ze. “Ondertussen wordt het bier, in groter doch nog steeds gelimiteerd volume, gebrouwen in Brouwerij De Graal in Brakel.”

De naam van het bier en het etiket verwijzen beiden naar Terjoden, in het dialect ‘Trejen’. Het etiket op de flesjes zit vol met symboliek, waarbij de oranje-witte kleuren verwijzen naar de teloorgegane voetbalclub SK Terjoden. De streep in het midden verwijst naar de fusie van 1976 waarbij het ene deel van Terjoden met Aalst fusioneerde en het andere deel met Haaltert”, zeggen de brouwers.

“Het bier heeft een alcoholgehalte van 7.8% en is een zachte, volmondige tripel die door zijn lichtbittere afdronk een breed publiek bekoort. Wie Trejensen Tripel wil proeven, kan dit tijdens het Streekbierenfestival Land van Aelst dat plaatsvindt op 31 augustus en 1 september in Erembodegem. Het bier bestellen zelf kan via de Facebookpagina ‘Trejensen Tripel’, of via het mailadres trejensebrouwers@gmail.com.”