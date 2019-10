Jeugdraad VONK bezorgd over besparingsplannen stadsbestuur: “Aalst vergeet de jeugd!” Rutger Lievens

10 oktober 2019

18u17 0 Aalst VONK, de Aalsterse jeugdraad, is bezorgd over de besparingsplannen van het stadsbestuur. De jongeren lanceren de actie ‘Aalst vergeet de jeugd!’

Ze zijn bezorgd sinds deze zomer bekend raakte dat de stad moet besparen. “Afgelopen zomer meldde schepen van financiën Matthias De Ridder dat er vooral bij softe departementen zoals Jeugd, Sport en Cultuur geen zekerheden bestonden. Enkele maanden later kan er nog steeds geen uitsluitsel gegeven worden over wat de plannen van het stadsbestuur voor de komende jaren zijn”, zeggen de jongeren van VONK.

Geen reactie van schepen

Ze vroegen de schepen om een overleg, maar kregen geen reactie. “VONK, de Aalsterse jeugdraad, trekt daarom aan de alarmbel. In het bestuursakkoord werd beloofd om rekening te houden met ons voorgelegd memorandum en werd ons ook de nodige financiële ondersteuning beloofd”, zeggen ze. “Nu verenigt VONK de Aalsterse jeugd om aan iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk jeugd, jeugdwerk en de ondersteuning hiervoor zijn.”

In de Week van de Jeugd, volgende week, willen ze de Aalsterse jongereninitiatieven in een positief daglicht stellen. “De speelpleinen en Buurtwild/t komen aan bod, maar ook de sportverenigingen, spelende jeugd, de uitgaande jeugd. Tenslotte volgen ook de jeugdbewegingen op vrijdag, de dag van de jeugdbeweging. Deze campagne is te volgen via de Facebookpagina ‘Aalst vergeet de jeugd’”, klinkt het.

Subsidies verliezen

“Besparen op jeugd kan betekenen dat jeugdverenigingen zoals de talrijk aanwezige jeugdbewegingen en jeugdhuizen hun subsidies kunnen verliezen”, zegt VONK. “Ook initiatieven zoals Buurtwild/t (organisatie die laagdrempelige activiteiten aanbiedt aan jongeren in verschillende buurten), Biensoigné (forum voor en door jongeren), Betong (het jaarlijkse muziek- en skateboardfestival), de speelpleinwerking of het onderhoud van speelterreinen komen in het gedrang”, zegt VONK. “We roepen de politiek, via deze weg op om in hun onderhandelingen rekening met ons te houden. We nodigden hen eerder uit tot een verduidelijkend gesprek maar hier werd niet op ingegaan”, klinkt het.

“Hopelijk snel een akkoord”

Schepen van Financiën, Matthias De Ridder (N-VA), hoopt dat er snel meer duidelijkheid is. “Ik hoop net zoals elke belangenvereniging en individu uit Aalst dat er snel een akkoord is tussen de partijen. Zodat er meer duidelijkheid kan komen”, zegt De Ridder (N-VA). “Zolang dat niet het geval is, is het niet duidelijk wat er zal gebeuren of wat er mogelijk zal zijn. Communiceren over een akkoord dat nog moet gesloten worden, is dan ook een beetje voorbarig en zal ik ook niet doen”, zegt de schepen.