Jeroen Oprins en Lindemans Aalst konden nog niet winnen in de voorbereiding Dominic Beckx

10 september 2020

14u27 0 VOLLEYBAL Lindemans Aalst oefende woensdag voor de tweede keer in ruim een week tijd tegen Knack Roeselare. Net als in Schotte verloren de Auinen in Schiervelde met 3-1-cijfers (22-25, 25-19, 25-16 en 25-16). De jonge bende van coach Johan Devoghel wist de eerste set nog naar zijn hand te zetten, maar de West-Vlamingen zijn duidelijk al beter op dreef en haalden de volgende drie sets binnen.

Hoofdaanvaller Jeroen Oprins bleef in de oefenwedstrijd tegen Düren nog aan de kant met een overbelasting aan de enkel, maar speelde in Roeselare de eerste twee sets.

“Ik ondervond geen last meer aan de enkel”, aldus de 26-jarige Antwerpenaar. “Het is moeilijk om te bepalen hoe ver we momenteel al staan, maar deze wedstrijd verliep het al vlotter dan de heenwedstrijd in Schotte. Roeselare speelt met nagenoeg dezelfde kern en kan terugvallen op zijn gebruikelijke routine van de voorbije seizoenen. Er is enkel de terugkeer van spelverdeler Stijn D’Hulst. Voor ons is de aanpassing veel groter. Heel wat ervaren spelers verlieten de club en er kwamen voornamelijk jongeren in de plaats. Die jonge ploeg heeft voor- en nadelen. Soms maken we fantastische punten en vlak erna geven we domme punten weg. We werken er keihard aan om die wisselvalligheid eruit te krijgen. Het vraagt tijd om zoiets in orde te krijgen. In het begin zal het soms iets moeizamer lopen”.

Oprins speelde verschillende seizoenen bij Amigos Zoersel. Vorig seizoen proefde hij bij Aalst voor het eerst van het leven als professioneel volleyballer. Door de Corona-uitbraak werd het seizoen vroegtijdig stopgezet.

“Ik ben deeltijds gaan werken als schilder. Daarnaast heb ik mijn conditie in orde gehouden door geregeld te gaan lopen en het trainingsschema van onze fysical trainer Kevin Geerinckx op te volgen. Vorig seizoen was voor mij de kennismaking met volleybal als mijn werk. Ik heb toen alles wat op me laten afkomen. Dit seizoen liggen mijn doelstellingen wat hoger. Ik wil de jongeren en ook de buitenlandse spelers wat meer begeleiden. Niet alleen in het volleybal, maar ook daarnaast.”

Concurrentie met Matej Smidl

Vorig seizoen lag Oprins in balans met Samuli Kaislasalo voor de positie van hoofdaanvaller. Na het vertrek van de Fin is de Tsjechische aanwinst Matej Smidl de concurrent.

“Omdat we niet zoveel wedstrijden speelden, is het moeilijk in te schatten maar ik vermoed dat de situatie gelijkaardig zal zijn aan die van vorig seizoen. Matej heeft zeker kwaliteiten, al lijkt hij me soms nog wat wisselvallig. Als team blijven onze ambities dezelfde. Volleybal is ons werk en we willen zoveel mogelijk winnen. Makkelijk wordt het niet, maar we mikken zeker op de top-drie. We hebben een jonge ploeg met heel wat wisselmogelijkheden. Dat moet een troef zijn.”

Zaterdag speelt Aalst een oefentoernooi in Menen waarin het het opneemt tegen de thuisclub (18 uur) en het Franse Saint-Quentin (16 uur).

“We konden in de voorbereiding nog geen enkele wedstrijd winnen. Tegen Menen moeten we alleszins trachten de eerste maal te zegevieren”.