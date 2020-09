Jef Vermassen verdedigt mama van Ilse Uyttersprot: “Willen antwoorden hebben” Koen Baten

04 september 2020

20u18 9 Aalst Strafpleiter Jef Vermassen zal de moeder van Ilse Uyttersprot bijstaan tijdens het gerechtelijk onderzoek naar de moord op haar dochter. De strafpleiter kende Ilse persoonlijk en heeft daarom geen seconde getwijfeld om haar bij te staan, dat bericht TV Oost. “Er moet duidelijkheid komen om rust te vinden", klinkt het.

De moeder van Ilse had zelf gevraagd of de advocaat haar wilde bijstaan. Er werden wel al afspraken gemaakt om sommige foto’s uit het dossier te laten omdat deze te schokkend zullen zijn. De advocaat heeft zelf het dossier nog niet ingekeken, maar hoopt dit binnenkort te doen. “Hoe vlugger er duidelijkheid komt hoe beter. Zij zit vooral met de vraag wat hij haar dochter heeft aangedaan en hoe het is verlopen.”

Op 24 september volgt een reconstructie en dat zal volgens de advocaat al veel verschil maken. “Op dat moment moet hij praten en zal de wetsgeneesheer kunnen zeggen of het klopt of niet", klinkt het. “Het is een heel belangrijk punt in het vooronderzoek, omdat je daar eindelijk kan horen wat hij er over zegt en wat het motief was.”