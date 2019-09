Jeanine tapt de laatste pintjes in de Vriendenkring, oud-cafébaas van Chaplin volgt haar op Rutger Lievens

24 september 2019

09u59 0 Aalst Jeanine Lafaut, cafébazin van Vriendenkring Sint-Jan in de Rerum Novarumstraat in Aalst, gaat op pensioen. Ze wordt opgevolgd door Bart De Boelpaep, de vroegere cafébaas van café Chaplin.

De voorbije vijf jaar was Jeanine de vaste waarde achter de toog van de Kring in de Rerum Novarumstraat. “Ik heb dit graag gedaan. Wat een vriendelijke mensen wonen er hier in de buurt. Dit is echt zo’n buurtcafé waar iedereen elkaar kent”, zegt Jeanine, die op haar 60ste voor het pensioen kiest om meer bij haar man te zijn.

Haar opvolger heet Bart De Boelpaep die we kennen als vroegere cafébaas van café Chaplin in de Koolstraat. In 2014 onderbrak hij zijn carrière als cafébaas om bij een brouwerij te gaan werken. Toen hij hoorde dat de Kring een nieuwe uitbater zocht, twijfelde hij niet. “Ik ben zelf uit de buurt. Dit is een goed draaiend café met tal van verenigingen: de Griekse dansers, de postzegelclub, de biljarters, noem maar op. Ik heb er heel veel zin in”, zegt Bart.