Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) na overleg in Parijs: “Unesco mag Aalst niet stigmatiseren, wij zijn geen racisten” Rutger Lievens

17 september 2019

18u03 0 Aalst Het overleg tussen Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en de vertegenwoordigers van Unesco is afgelopen. Ze zaten in Parijs samen op uitnodiging van Unesco, dat vragen had bij de zogenaamde antisemitische carnavalswagen van De Vismooil’n.

Schepen De Gucht (Open Vld) postte op Instagram een foto van het Unesco-gebouw in Parijs. Uit wat hij schrijft, blijkt dat Aalst zich met hand en tand zal verzetten tegen een verwijdering van de Unesco-erfgoedlijst. “Unesco moet ook beseffen dat een negatieve uitspraak over Aalst ervoor zorgt dat de buitenwereld ons carnaval en bij uitbreiding onze stad en al haar inwoners het stigma kan/zal bezorgen van een antisemitische, racistische, onverdraagzame stad wat geenszins het geval is. Integendeel, carnaval brengt mensen vanuit verschillende achtergronden en overtuigingen samen en slaat bruggen tussen mensen”, aldus De Gucht, die dezelfde argumenten op tafel legde bij Unesco. Een beslissing is er nog niet genomen vandaag.