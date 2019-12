Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Het zou voor Aalst ongelofelijk goeie zaak zijn indien Tereos zou verdwijnen” Rutger Lievens

16 december 2019

16u46 9 Aalst

“Het zou voor Aalst een ongelofelijk goeie zaak zijn indien Tereos zou verdwijnen”, zei schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) op De Zevende Dag. “Je kan dan een stad verder ontwikkelen. Ik ben ook schepen van Stadsvernieuwing, dus een verhuis zou kansen bieden. Maar de realiteit is natuurlijk wel anders. Het gaat over een heel groot stuk grond. Mocht ik zeggen dat we dat morgen kunnen verplaatsen, dan zou ik aan het liegen zijn", aldus De Gucht op De Zevende Dag. “We moeten de mensen ook geen blaasjes wijsmaken.”

Dieter Janssens, die mee de ‘Lichtwandeling voor meer verkeersveiligheid’ organiseerde, reageert positief. “Voor de eerste keer ooit zegt een Aalsterse schepen in het openbaar én op nationale televisie ‘Het zou voor Aalst een ongelofelijk goeie zaak zijn indien Tereos zou verdwijnen.’ Willen we een verkeersveilig Aalst, dan moeten we moedige beslissingen durven nemen. Beslissingen die eenduidig kiezen voor de kwetsbare weggebruikers. We moeten Aalst omvormen tot een stad op mensenmaat in plaats van een stad op auto-maat. Daarin is geen plaats voor een tien hectare grote fabriek op 250 meter van de Grote Markt, op 25 meter van twee van onze scholen en op 50 meter van het cultureel centrum. Een fabriek die onherroepelijk verbonden is met zwaar vrachtverkeer... En waartoe dit kan leiden, weten we”, zegt Dieter.

“Schepen De Gucht heeft absoluut gelijk. Zonder Tereos krijgen we de kans op gezondere lucht, een geurarme omgeving, een veiligere mobiliteit én de kans op een groene, leefbare woonwijk aan het water. Wanneer je moet kiezen tussen een leefbare, groene, veilige stad óf economie, dan weten wij het wel...”