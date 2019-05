Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), Christoph D’Haese (N-VA) en Sarah Smeyers (N-VA) zijn de Aalsterse verkozenen Rutger Lievens

26 mei 2019

22u18 14 Aalst Het ziet ernaar uit dat Aalst het moet stellen met drie verkozenen in het Vlaams of federaal parlement. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), Sarah Smeyers (N-VA) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vertegenwoordigen Aalst in Brussel.

Tot nu waren er vier Aalstenaars die een zitje hadden in het Vlaams of federaal parlement, maar Karim Van Overmeire (N-VA) nam eerder al afscheid van de nationale politiek. De drie andere parlementairen lijken opnieuw verkozen te zijn, met 90% van de stemmen geteld.

Christoph D’Haese (N-VA) is van op de tweede plaats op de lijst opnieuw verkozen voor het federaal parlement. Schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) slaagt er niet in om van op de vierde plaats verkozen te raken voor de Kamer. Ook Michel Van Brempt van VB haalt het niet van op de zesde plaats op de Kamerlijst. Anja Vanrobaeys (sp.a) - niet van Aalst, maar misschien duurt dat niet meer zo lang - gaat van op plaats twee wel naar het federaal parlement.

Op Vlaams niveau zijn er twee Aalsterse verkozenen: Sarah Smeyers (N-VA) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). beiden stonden op de tweede plek op de lijst van hun partij. Schepen Katrien Beulens (CD&V) is niet verkozen van op de zesde plaats. Lander Wantens (Groen) is evenmin verkozen, Fatma Yildiz (Groen) ook niet. Ook Sam Van De Putte, tweede opvolger voor sp.a op de Vlaamse lijst, is niet verkozen. Steve Herman lijkt het niet te halen van op de lijstduwersplaats bij Vlaams Belang.