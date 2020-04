JCI entertaint de allerkleinsten woensdagnamiddag met verhaaltjes, dansjes en opdrachten Rutger Lievens

08 april 2020

13u32 2 Aalst JCI Aalst start straks om 14 uur met de allereerste ‘Funcast’ voor kinderen. Via het Youtube-kanaal willen ze kinderen entertainen met dansjes, verhalen en opdrachten.

“Op dit moment zitten we allemaal ‘in ons kot’, en de afgelopen weken hebben we gemerkt dat dit niet voor iedereen eenvoudig is”, aldus JCI Aalst. “Zeker voor kinderen is binnenzitten niet gemakkelijk, en daarom organiseert JCI Aalst de allereerste Funcast! Woensdag 8 april zullen we op YouTube een live uitzending doen met verhaaltjes, opdrachtjes, dansjes en een toppresentatrice om de vragen van de kinderen te beantwoorden.”

Funcast wordt hier uitgezonden.