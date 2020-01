Jazz Madd: Djangoklanken in De Bathyscaaf Rutger Lievens

09 januari 2020

12u34 0 Aalst De Jazz Madd-concerten starten dit jaar met een optreden van sologitarist Reinier Voet. De gypsygitarist brengt zijn groep Pigalle 44 mee, alsook special guest Dick van der Harst.

“Reinier Voet speelde jarenlang als ritmegitarist voor gypsy-jazz-sologitaristen”, zegt Ivo Van Cleemput die het optreden mee organiseert. “Met zijn eigen band ‘Reinier Voet & Pigalle44’ neemt hij de muziek van Django Reinhardt als uitgangspunt en voegt daarbij zijn eigen stijl van soleren, eigen composities en arrangementen toe. Bijgestaan door bassiste Jet Stevens en Jan Brouwer zullen Reinier en bandoneonist Dick van de Harst ‘Django klassiekers’, minder bekende stukken en eigen composities spelen.”

Het eerste optreden vindt plaats op zaterdag 25 januari om 20 uur in ‘t Kasteeltje, Stationstraat 7 in Denderleeuw. Op zondag 26 januari om 11 uur is er een optreden in De Bathyscaaf, Meuleschettestraat 74 in Aalst Aalst. De groep treedt ook op op zondag 26 januari om 19 uur in Ten Huize Rebecca, Ring Oost 12b in Ninove en op vrijdag 24 januari om 20.30 uur in The Preacher, Markt 9 in Geraardsbergen.

Info: 0495 12 14 47, info@jazzmadd.be