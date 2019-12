Jan Louies: “Burgemeester had Unesco-erkenning niet zomaar mogen opgeven” Rutger Lievens

03 december 2019

13u52 4 Aalst Jan Louies, schrijver van onder meer Den Oilsjtersen Diksjoneir en vertegenwoordiger van De Losse Groepen, vindt dat de burgemeester de Unesco-erkenning niet zomaar had mogen opgeven.

Jan Louies vindt het niet normaal dat de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), zomaar de handdoek in de ring gooit. Dat zegt hij in een interview met de krant De Standaard. “Het is normaal dat een Unesco-label verplichtingen inhoudt”, zegt hij in dat interview. “Er wordt weleens beweerd dat op Aalst Carnaval alles moet kunnen, maar dat houdt geen steek. Tot diep in de jaren zestig bestond er bijvoorbeeld een reglement dat je niet als militair of geestelijke verkleed mocht gaan.”

Volgens Louies vindt iedere carnavalist het fijn als er Amerikanen of Japanners komen kijken naar de stoet. “De Unesco-erkenning gaf ons veel extra zichtbaarheid. De burgemeester had niet zomaar mogen opgeven. Hij had moeten vechten voor het behoud van de erkenning”, aldus Louies. “Als iemand een grens overschrijdt, moeten we dat kunnen benoemen. Dat is ook gebeurd. De leden van de De Vismooil’n hebben samen gezeten met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Unesco had ons daarin kunnen bijstaan. Dat we straks onze erkenning verliezen, is ook op dat vlak een verlies.”