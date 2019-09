Jan fietst 570 km van München naar Wenen voor het goede doel Rutger Lievens

19 september 2019

17u31 3 Aalst Jan Van Valckenborgh uit Moorsel fietst van München naar Wenen voor het goede doel. Hij fietst van 20 tot 23 september de Colt Charity Bike Ride, goed voor 570 kilometer.

Van 20 tot en met 23 september nemen 130 werknemers van Colt Technology Services van over heel Europa deel aan een jaarlijkse fietstocht voor het goede doel. Dit jaar fietsen de deelnemers van München naar Wenen, goed voor 570 km. De drie Belgische deelnemers, Jan Van Valckenborgh, Jan Vermeir en Kim Creve, zamelen geld in voor het Balanske uit Tielt-Winge. Het ingezamelde bedrag wordt door Colt Technology Services verdubbeld. De Colt Charity Bike Ride wordt al voor het achtste jaar op rij georganiseerd.

Het Balanske in Tielt-Winge is een vrijetijdscentrum voor personen met een mentale en/of fysieke handicap. “De medewerkers en vrijwilligers van Het Balanske zorgen ervoor dat mensen met een beperking en hun gezin een aangename en ontspannende namiddag beleven. Deze mensen leveren heel mooi werk en bereiken meer dan 1.200 personen in België met hun activiteiten. Via de Charity Bike Ride willen we hier ons steentje aan bijdragen en hun financiële middelen versterken”, zegt Jan.



Jan Van Valckenborgh neemt al voor de derde keer deel aan de Charity Bike Ride van Colt. “Met veel plezier neem ik al voor het derde jaar mee aan deze fietstocht. Je leert er collega’s kennen van over heel Europa, er hangt een leuke sfeer en je steunt natuurlijk het goede doel”, vertelt Jan Van Valckenborgh. “Vorig jaar reden we een tocht van 685 kilometer met meer dan 6.000 hoogtemeters. Dit jaar fietsen we iets minder kilometers, maar het blijft een uitdagend parcours. Als lid van wielerclub De Vliegende Spaak in Baardegem train ik regelmatig, dus ik ben goed voorbereid. Ik kijk ernaar uit en hoop dat we dit jaar minstens evenveel geld ophalen als vorig jaar.”