Jan De Nul mag grootste offshore windturbinepark ter wereld installeren Rutger Lievens

22 oktober 2019

13u52 3 Aalst De Voltaire, het nieuwe installatieschip van Jan De Nul Group met een hefvermogen van meer dan 3.000 ton en hoger dan de Eiffeltoren, zal instaan voor de installatie van het grootste windturbinepark ter wereld. Doggersbank is een ondiepte in de Noordzee, ten oosten van Noord-Engeland en noordwestelijk ten opzichte van Nederland.

Doggersbank ligt nu verzonken onder zeespiegel van de Noordzee, maar tot 9.000 jaar geleden was dit een stuk land dat het Europese vasteland met Groot-Brittanië verbond. 8.200 jaar geleden verdween het laatste stukje Doggersland onder de stijgende zeespiegel. Het Aalsterse bedrijf Jan De Nul Group mag nu op deze zandbank het grootste windturbinepark ter wereld installeren.

5% van elektriciteitsbehoeften van Verenigd Koninkrijk

“De Voltaire zal de grootste offshore windturbines, de GE’s Haliade-X, voor de Dogger Bank-windturbineparken transporteren en installeren. Dogger Bank, dat op zo’n 130 km voor de kust van Yorkshire ligt, zal jaarlijks voldoende energie genereren voor 4,5 miljoen gezinnen – ongeveer 5% van de elektriciteitsbehoeften van het Verenigd Koninkrijk”, zegt Jan De Nul Group.

De waterdieptes op de Doggersbank variëren tussen 20m en 35m. Het eerste turbinepark zal naar verwachting in 2023 operationeel zijn.

De aankondiging van vandaag markeert het eerste contract voor de Voltaire, dat in 2022 in de vaart komt. Het schip, genoemd naar de Europese verlichtingsfilosoof, wordt uitgerust met een uiterst geavanceerd filtersysteem voor uitlaatgassen en zal daarmee het eerste offshore installatieschip met extreem lage emissies zijn.

Baanbrekend

“We zijn zeer tevreden dat we de nieuwste generatie windturbines voor het Dogger Bank-park mogen transporteren en installeren. De omvang van dit reusachtige project past perfect bij de capaciteiten van onze Voltaire. Het geeft aan dat een nieuw tijdperk in de bouw van offshore windturbineparken aanbreekt. We zijn trots dat we samen het voortouw mogen nemen en deel mogen uitmaken van het baanbrekende Dogger Bank’, zegt Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group.

Paul Cooley, Directeur Investeringsprojecten bij SSE Renewables, noemt het een toonaangevend project. “Dogger Bank is een toonaangevend project voor de sector en we zijn, samen met onze partner Equinor, bijzonder verheugd dat we een ander toonaangevend bedrijf binnen onze sector, Jan De Nul Group, hebben kunnen aantrekken voor de ontwikkeling van het grootste offshore windturbinepark ter wereld”, zegt hij.

“De meest innovatieve windturbines die vandaag op de markt beschikbaar zijn, zullen door het grootste hefeiland ter wereld geïnstalleerd worden”, zegt Steve Wilson, Projectdirecteur van het Dogger Bank-windturbinepark. Het Dogger Bank project heeft via de recentste editie van het Britse subsidieveilingsysteem contracten vastgelegd voor een totale capaciteit van 3,6 GigaWatt.