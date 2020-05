Jan De Nul Group overschrijdt opnieuw de kaap van 2 miljard euro jaaromzet Rutger Lievens

07 mei 2020

15u49 0 Aalst Het Aalsters bedrijf Jan De Nul Group kon in 2019 opnieuw de kaap van 2 miljard euro jaaromzet overschrijden. Het bedrijf maakte een nettowinst van 61 miljoen euro. “Jan De Nul Group blijft dus een constante koers varen van een gezonde financiële positie in combinatie met gerichte investeringen. Dat loont en vertaalt zich eind 2019 in een orderboek van 3,4 miljard euro”, zo communiceert het bedrijf.

Baggerbedrijf Jan De Nul Group maakte zelf de cijfers van het jaar 2019 bekend. “Jan De Nul Group kon in 2019 opnieuw de kaap van 2 miljard euro jaaromzet overschrijden. Ons bedrijf blijft zich onderscheiden door zijn enorm sterk balansprofiel, met een eigen vermogen van meer dan 2,9 miljard euro, wat resulteert in een solvabiliteit van maar liefst 68 procent. De groep steunt bovendien op een belangrijke liquiditeitspositie met een netto cash overschot van 465 miljoen euro”, luidt het.

In Taiwan en Verenigde Staten

Jan De Nul Group is actief in tal van landen, om te baggeren of om windmolenparken aan te leggen. “In lijn met eerdere jaren bleef 2019 een uitdagend jaar voor de internationale baggeractiviteiten. De marktomstandigheden vertoonden nog geen substantiële heropleving van de publieke en private investeringen. Het offshore-segment kende echter wel een sterk verhoogde activiteit. De markt van offshore hernieuwbare energie blijft groeien aan een hoog tempo”, zo stelt het bedrijf. “Deze markt beperkt zich bovendien niet enkel meer tot Europa: Jan De Nul Group bouwt ook windmolenparken in Taiwan en binnenkort in de Verenigde Staten. De civiele activiteiten van de groep houden goed stand dankzij een sterke vastgoedmarkt in combinatie met enkele belangrijke projecten op de infrastructuurmarkt. De milieudivisie blijft als kleinste activiteitentak van Jan De Nul Group, stabiel presteren.”

Maar liefst 700 miljoen euro investeert het in nieuwe schepen. Nadat eerder in 2015 en 2018 de offshore jack­up installatieschepen Vole au vent en Taillevent in de vloot kwamen, bestelde Jan De Nul Group in 2019 een derde nextgeneration-installatieschip, de Voltaire. Dit schip zal windmolens tot 270 meter hoog kunnen installeren, uniek in de markt. Eind 2019 kwam Les Alizés, een kraanschip voor drijvende installatie, erbij. Les Alizés is uitgerust met een hoofdkraan met een hefvermogen van 5.000 ton en al even indrukwekkende hijshoogtes. Beide schepen komen in 2022 in de vaart. Voltaire zal na oplevering meteen aan de slag gaan voor de bouw van het offshore windmolenpark Dogger Bank in het Verenigd Koninkrijk.