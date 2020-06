Jan De Nul Group legt onderzeese stroomkabel tussen Kreta en de Peloponnesos Rutger Lievens

22 juni 2020

11u02 0 Aalst Jan De Nul Group uit Aalst en Hellenic Cables de handen in elkaar om tussen Kreta en de Griekse regio Peloponnesos een onderzeese stroomkabel te leggen en nadien af te dekken.

Het filiaal Fulgor SA van Hellenic Cables zal de 135,7 kilometer lange kabel maken in haar fabriek in Korinthe. Jan De Nul Group zal met zijn kabellegger Isaac Newton de kabel in tot wel 980 meter waterdiepte installeren en nadien afdekken vanaf beide kustlijnen, tot 100 meter diep.

“Na een succesvolle oplevering van Borkum Riffgrund 2 en het Trianel exportkabelproject in 2018, zetten we met plezier onze goede samenwerking met Hellenic Cables verder dankzij deze award”, zegt Wouter Vermeersch, Manager Offshore Cables bij Jan De Nul Group. “Dit kabelproject is een uitdaging, omdat de kabel door zeer diepe wateren gaat, over een moeilijk zeebodemprofiel met extreem steile hellingen.”