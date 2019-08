Jan De Nul Group installeert 72 windturbines in Denemarken Rutger Lievens

14 augustus 2019

15u26 2 Aalst Het Aalsterse bedrijf Jan De Nul Group zal 72 windturbines vervoeren en installeren voor het voor het Kriegers Flak Offshore windmolenpark (OWF) in Denemarken. Jan De Nul Group tekent een contract met Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/S.

“Wij zijn er trots op dat we een project voor de installatie van deze omvang toegewezen hebben gekregen”, aldus Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group. “Daaruit blijkt nogmaals dat Jan De Nul een betrouwbare en ervaren partner is voor de installatie van grote windmolenparken op zee. Onze investeringen in knowhow en uitrusting voor offshore installatiewerkzaamheden werpt vruchten af”.

Het Kriegers Flak OWF is gelegen in de Baltische Zee, met waterdieptes die variëren tussen 15 en 30 meter, op 15 kilometer van de kust. In 2017-18 bouwde, vervoerde en installeerde Jan De Nul Group reeds twee grote met ballast verzwaarde funderingen voor de offshore hoogspanningsstations van het Kriegers Flak OWF.

De installatiewerken starten in het eerste kwartaal van 2021 en zullen vier maanden in beslag nemen.