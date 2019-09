Jan De Nul Group bouwt nu ook windmolenpark op zee in Frankrijk Rutger Lievens

11 september 2019

12u54 0 Aalst Het Aalsterse bedrijf Jan De Nul Group lanceert zich op de Franse markt voor hernieuwbare energie. Het bedrijf heeft zijn eerste contract voor de bouw van een windmolenpark op zee in Frankrijk ondertekend. Zijn Franse dochteronderneming Sodraco International SAS zal instaan voor het transport en de installatie van 80 windturbines voor het offshore windmolenpark van Saint-Nazaire.

Het contract werd toegekend door Parc du Banc de Guérande, een joint venture tussen EDF Renewables, de Franse onderneming voor hernieuwbare energie, en het Canadese energie-infrastructuurbedrijf Enbridge.

“We zijn erg blij dat we nu ook in Frankrijk kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en, in het bijzonder, van windmolenparken op zee. We kijken ernaar uit om opnieuw samen te werken met EDF Renewables en om hier samen met GE een groot succes van te maken”, aldus Philippe Hutse, Offshore Director bij Jan De Nul Group.

Het windturbinepark is gelegen op bijna 12 km voor de kust van Saint-Nazaire, in het noordelijke deel van de Golf van Biskaje, boven op de Banc de Guérande. Het windmolenpark zal bestaan uit 80 offshore windturbines, geleverd door General Electric (GE) en door Jan De Nul Group geïnstalleerd op monopijlerfunderingen. Het windpark zal een totale capaciteit hebben van 480 MW, goed voor 20% van de elektriciteitsbehoefte van het departement Loire-Atlantique. De installatiewerken zullen in het voorjaar van 2022 van start gaan en eind 2022 voltooid zijn.