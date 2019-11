Jan De Nul Group bestelt tweede megaschip om windturbines van 270 meter te installeren Rutger Lievens

26 november 2019

17u43 6 Aalst Jan De Nul Group heeft bij de Chinese scheepswerf CMHI Haimen het installatieschip Les Alizés besteld. Dat schip moet de nieuwste generatie van turbines kunnen installeren. Die turbines kunnen meer dan 270 meter hoog zijn, met wieken tot 120 meter lang, en rusten op funderingen tot wel 2.500 ton. Het schip zal in 2022 klaar zijn.

Het Aalsterse bedrijf bestelde een half jaar geleden al de Voltaire. Dat is een installatieschip met een hefvermogen van meer dan 3.000 ton en hoger dan de Eiffeltoren. Les Alizés zal van hetzelfde kaliber zijn en de grootste windmolens ter wereld kunnen installeren op zee.

“Deze aanwinst behoort samen met de Voltaire tot de categorie offshore installatieschepen die in staat zijn om de nieuwste generatie van windparken op zee te bouwen. Les Alizés is uitgerust met een kraan, met een hefvermogen van 5.000 ton en al even indrukwekkende hijshoogtes. In 2022 zal het schip klaar zijn”, zegt de Jan De Nul Group. “Les Alizés zal hoofdzakelijk ingezet worden voor de bouw van offshore windparken, maar is met zijn imposante kraan ook uiterst geschikt om uitgediende olie- en gasplatformen op zee te ontmantelen.”

270 meter hoog

Dankzij zijn afmetingen en indrukwekkende hijs- en laadcapaciteiten zal Les Alizés meerdere stuks van de grootste en zwaarste funderingen voor windmolens in één trip naar de installatieplek op zee kunnen brengen en installeren. Bovendien is het een drijvend kraanschip, waardoor het in diepere wateren en in moeilijkere ondergronden funderingen zal kunnen plaatsen.

“Deze investering is een antwoord op de globale trend binnen de offshore windenergiesector om steeds grotere windmolens te ontwerpen en te installeren. Deze nieuwste generatie van turbines kunnen meer dan 270 meter hoog zijn, met wieken tot 120 meter lang, en rusten op funderingen tot wel 2.500 ton. De offshore installatieschepen die momenteel op de markt beschikbaar zijn, ondervinden de grootste moeilijkheden om deze nieuwe turbines en hun zware funderingen, met hun enorme afmetingen en installatiehoogtes, te installeren”, zegt het Aalsterse bedrijf.