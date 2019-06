Jan De Nul Group bekroond voor duurzaam ondernemen Rutger Lievens

24 juni 2019

18u24 0 Aalst Envisan, de milieudochter van Jan De Nul Group, ontving voor het tweede jaar op rij het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen als erkenning voor de uitvoering van haar duurzaamheidsplan.

Met het Charter Duurzaam Ondernemen ondersteunt ondernemersnetwerk VOKA Oost-Vlaanderen organisaties uit haar provincie bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) vormen daarbij het universeel kader. “Door onze focus op het maximaal hergebruiken van grondstoffen en onze inzet voor een circulaire economie, dragen we ons steentje daartoe bij”, zegt An Smet, algemeen directeur bij Envisan NV.

Ook bij het moederbedrijf Jan De Nul Group wordt het Charter in 2019 verder uitgerold. Zo is er bijvoorbeeld een actieplan opgebouwd, waarvan het reduceren van de milieu-impact op lucht en water een belangrijke pijler vormt. Daarnaast wordt de CO2-voetafdruk verder in kaart gebracht. Een duurzame uitdaging waarbij milieu, mens en het zoeken naar innovatieve oplossingen steeds centraal staan.