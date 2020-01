Jan De Nul Group baggert in negen maanden tijd 95 kilometer kanaal in Ecuador Rutger Lievens

23 januari 2020

14u01 3 Aalst Na negen maanden van baggerwerken bereikte Jan De Nul Group uit Aalst een eerste mijlpaal door de verdieping van het 95 kilometer lange toegangskanaal naar de haven van Guayaquil in Ecuador in een recordtempo af te ronden. Nu kan het onderhoud van het kanaal gedurende een periode van 24 jaar beginnen.

Het gemeentebestuur van Guayaquil (Ecuador) huldigde het voorbije weekend haar nieuw, verdiept maritiem toegangskanaal officieel in door het eerste Neo-Panamax-schip APL Esplanade in de haven te verwelkomen.

“Na negen maanden van baggerwerken bereikte Jan De Nul Group een eerste mijlpaal door de verdieping van het 95 kilometer lange toegangskanaal naar de haven in een recordtempo af te ronden. Nu kan het onderhoud van het kanaal gedurende een periode van 24 jaar beginnen”, zegt het Aalsterse bedrijf. “In december 2018 ondertekenden het gemeentebestuur van Guayaquil en Jan De Nul Group een 25-jarige concessieovereenkomst op prestatiebasis voor verdiepings- en onderhoudsbaggerwerken in het 95 kilometer lange toegangskanaal naar de haven van Guayaquil. Begin 2019 startte Jan De Nul Group de verdiepingsbaggerwerken op om een nieuwe geautoriseerde diepgang van 12,5 meter te verzekeren.”

Historische mijlpaal

In totaal verwijderden vier middelgrote sleephopperzuigers en de cutterzuiger Ibn Battuta ongeveer 25 miljoen m³ sedimenten in een tijdspanne van slechts negen maanden. De Ibn Battuta verwijderde de harde rotsformaties in het toegangskanaal, gekend als Los Goles.

De aankomst van de reuzengrote APL Esplanade markeert een historische mijlpaal voor de Ecuadoraanse haven van Guayaquil. Het is het grootste containerschip dat ooit in Guayaquil en zelfs in heel Ecuador aangemeerd heeft. Het schip is een zogenaamd Neo-Panamax-schip en wordt gebruikt door de scheepvaartmaatschappij CMA CGM. Het is 368,62 meter lang en 52 meter breed. De lengte van het schip komt overeen met vier voetbalvelden, de hoogte met een gebouw van 15 verdiepingen.