Jan De Nul en BESIX breiden de haven van Fujairah in Dibba (VAE) uit Rutger Lievens

12 oktober 2020

11u43 1 Aalst BESIX en het Aalsterse bedrijf Jan De Nul Group helpen bij de uitbreiding van de haven van Fujairah in Dibba, de tweede grootste stad van het emiraat Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten, gelegen aan de Golf van Oman. De werken voor het Dibba Bulk Handling Terminal Project werden toegekend aan het consortium van Six Construct, de entiteit van BESIX in het Midden-Oosten, en Jan De Nul Group door de haven van Fujairah (PoF). Dat is een van de belangrijkste olieopslagcentra ter wereld en de op één na grootste scheepsbunkerhub ter wereld.

De uitbreidingsplannen maken deel uit van de strategie van PoF om de verwerkingscapaciteit van bulkgoederen en de operationele efficiëntie van de haven te verhogen. Ook wil de haven de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren, die als een van de beste ter wereld wordt beschouwd.

Stefan Moens, Area Manager Middle East bij Jan De Nul Group is tevreden. “We bouwen voort op vele jaren ervaring in de VAE en deze onderscheiding bevestigt de tevredenheid van de haven van Fujairah over onze vorige havenuitbreidingsprojecten die in de regio zijn uitgevoerd. We zijn er erg trots op dat we zijn aangesteld als een betrouwbare partner voor de levering van deze werken, bovendien in consortium met BESIX, een ander bedrijf met Belgische roots”, zegt hij.

Het contract is gewaardeerd op 371 miljoen AED (90,4 miljoen euro). De werken zullen gedurende 19 maanden worden uitgevoerd.