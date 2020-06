Jan De Nul bouwt mee aan Oosterweelverbinding Rutger Lievens

03 juni 2020

12u48 3 Aalst Het Aalsterse bedrijf Jan De Nul zal samen met drie andere bouwgroepen de Scheldetunnel in Antwerpen realiseren. De Scheldetunnel vormt de belangrijkste schakel in de Oosterweelverbinding en zorgt voor het sluiten van de Antwerpse Ring aan de noordkant.

Lantis, als opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van de Scheldetunnel op 3 juni 2020 gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging Combinatie Oosterweeltunnel, afgekort THV COTU. THV COTU is samengesteld uit de Belgische bouwgroepen Besix, BAM Contractors, DEME en Jan De Nul nv.

“De Scheldetunnel vormt de belangrijkste schakel in de Oosterweelverbinding en zorgt voor het sluiten van de Antwerpse Ring aan de noordkant. De tunnel heeft een totale lengte van 1.800 meter en wordt gebouwd volgens de afgezonken-tunnelmethode”, zegt de firma Jan De Nul.

“Hierbij worden acht tunnelelementen van elk ongeveer 60.000 ton gebouwd in de achterhaven van Zeebrugge en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde drijvend naar Antwerpen gesleept. Daar worden ze na elkaar in een vooraf gebaggerde zinksleuf in de Schelde afgezonken. Deze techniek, waarbij de zwaartekracht en de opdrijvende kracht van water voortdurend met elkaar wedijveren, is een van de meest ingenieuze bouwmethodes uit de beton- en waterbouw”, aldus het bedrijf.

Dit contract heeft een waarde van 570 miljoen euro exclusief btw. De eerste voorbereidende werken starten in het najaar van 2020. De bouwwerken voor de tunnel zelf vatten aan na de zomer van 2021.