Jaël Verleysen verdedigt de Belgische kleuren op het EK Bakken

15 oktober 2019

Jaël Verleysen zit in het Belgisch bakkersteam dat dit weekend in Frankrijk deelneemt aan het Europees kampioenschap Bakken. De Aalsterse bakker zal er het 'pièce artistique' bakken.

Jaël van bakkerij Verleysen in Aalst vormt samen met Alexandre Morsomme en Olivier Penet het Belgische bakkersteam dat ons land zal verdedigen op het Europees kampioenschap in Nantes. “Het is de bedoeling dat we een assortiment bakken: brood, koeken,... Ik ben verantwoordelijk voor het ‘pièce artistique’”, zegt Jaël Verleysen.

Het niveau van het Europees kampioenschap ligt heel erg hoog en dus waren de bakkers deze week samen in de bakkerij in Hofstade om te oefenen. “Een podiumplaats is de ambitie, maar het zal niet makkelijk zijn, het niveau ligt enorm hoog”, zegt Jaël.