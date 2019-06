Jaarlijkse avondmarkt met vuurshow in Erembodegem Rutger Lievens

18 juni 2019

19u07 5 Aalst Donderdag 20 juni is er de jaarlijkse avondmarkt in het dorpscentrum van Erembodegem.

Om 22.30 uur start Mystic Fire Theatre met een vuurshow aan de kaai. Je kan de vuurshow van op de eerste rij volgen van in koffiehuis Marie. Dj Dave draait muziek in de @Fundum, dj Yono brengt sfeer in café De Plesj. Aan ‘t Klein Offer is er streetfood.