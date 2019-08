Jaarlijks 50.000 euro subsidie voor strijd tegen kinderarmoede en eenzaamheid bij ouderen Rutger Lievens

06 augustus 2019

18u48 0 Aalst Aalst en buurgemeenten krijgen tot 2026 jaarlijks 50.000 euro om de hulp- en dienstverlening te verbeteren en kennis te delen in de regio.“Zo bundelen we onze krachten om de strijd tegen kinderarmoede en eenzaamheid bij ouderen aan te gaan”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA).

Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede springen mee op de kar. “Ook Kind & Gezin, de Huizen van het Kind, het CAW en de sociale diensten van de mutualiteiten nemen hun rol op in het vernieuwde samenwerkingsverband ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’”, zegt schepen Smeyers (N-VA). Tot 2026 ontvangt het project jaarlijks 50.000 euro subsidie om de hulp- en dienstverlening te verbeteren en kennis te delen in de regio.

“Als centrumstad betrekt Aalst graag de buurgemeenten en partnerorganisaties bij het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA). “Zo bundelen we onze krachten om de strijd tegen kinderarmoede en eenzaamheid bij ouderen aan te gaan.”

In Aalst verloopt de aanmeldingsprocedure voor sociale vragen via de Zorgbalie in het Administratief Centrum. De Zorgbalie bestaat uit een gemeenschappelijke balie van Stad Aalst, het OCMW en Centrum Algemeen Welzijn (CAW). “Die integrale aanpak werkt en biedt opportuniteiten om extra stappen vooruit te zetten”, zegt Smeyers. “Het is tijd om regionale en organisatieoverschrijdende drempels weg te werken. En dit in het belang van elke inwoner, maar met een bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.”

“Bijkomende hulp om borelingen en kwetsbare zwangere vrouwen te bereiken, is wenselijk. Bovendien is het de bedoeling om alle 80-jarigen te contacteren en door te verwijzen om hun rechten te optimaliseren. Eenzaamheid en kinderarmoedebestrijding zijn maatschappelijke problemen die we met de regio preventief en proactief zullen aanpakken”, verduidelijkt Smeyers.