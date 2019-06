Is Utopia beste bib van Vlaanderen? Rutger Lievens

05 juni 2019

17u40 6 Aalst De kans bestaat dat de Aalsterse bib Utopia straks tot de beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel wordt bekroond. Utopia is alvast bij de zes genomineerden.

Utopia is bij de zes genomineerden voor de Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. “De komende weken krijgen we de juryleden over de vloer en vanaf augustus mag het publiek meestemmen”, is te lezen op de Facebook van Utopia Aalst. Binnenkort kan je Utopia naar de top stemmen, meer info volgt later.