Is er nog toekomst voor Cirk? “Moet besproken worden”, zegt schepen Matthias De Ridder (N-VA) Rutger Lievens

22 augustus 2019

16u03 0 Aalst De komende drie dagen landt Cirk! weer in Aalst, met straattheater, acrobatie, veel humor, verwondering en gezelligheid. Of het circusfestival ook de komende jaren zal plaatsvinden in Aalst, is niet honderd procent zeker. “Alles moet bespreekbaar zijn op het overleg over de meerjarenplanning, en zeker Cirk dat verlieslatend is”, zegt schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA).

Valt dit jaar het doek over Cirk? Het is iets waar de vele vrijwilligers en enthousiastelingen niet over willen nadenken, maar het behoort tot de mogelijkheden. Cirk mag dan weliswaar opgenomen zijn in het bestuursakkoord dat N-VA, Open Vld en CD&V opstelden, de beslissing over het voortbestaan van het circusfestival moet nog worden genomen. In de meerjarenplanning die voor het einde van dit jaar af moet zijn, zal staan of er nog geld gaat naar Cirk of niet.

Verlieslatend

Op de vraag of Cirk blijft bestaan, antwoordt schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA): “Alles moet bespreekbaar zijn in de meerjarenplanning, zeker ook Cirk”, zegt De Ridder. “Vroeger vond ik Cirk ook gewoon leuk om mee te maken en was het niet mijn zorg waar het geld vandaan kwam, maar als schepen zie je wat het allemaal kost”, zegt De Ridder.

Hij denkt weliswaar niet aan een privatisering van Cirk. “Niemand in de privé zal dit willen doen, want het is enorm verlieslatend. Dat komt natuurlijk omdat bezoekers geen inkom moeten betalen en inkomgeld vragen is ook niet de bedoeling bij een festival als Cirk. Ik herinner mij uit mijn studententijd dat het Lichtfestival in Gent een paar keer niet is kunnen doorgaan omwille van financiële redenen. Het is dus niet zo vreemd dat dit eens wordt bekeken”, zegt De Ridder.

Belastinggeld verantwoord besteden

Schepen Jean-Jacques De Gucht van liberale meerderheidspartij Open Vld deelt de twijfel van De Ridder dan weer niet. “Cirk moet blijven bestaan”, zegt De Gucht kordaat. “In Aalst heb je carnaval, het criterium en Cirk. Die drie evenementen zetten onze stad op de kaart en die moeten we blijven ondersteunen”, zegt De Gucht. “Maar als er efficiënter kan worden gewerkt, dan moet dat wel gebeuren.”

Schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V) verdedigt eveneens het voortbestaan van Cirk. “Op 23, 24 en 25 augustus brengen meer dan dertig artiesten het publiek in vervoering met acrobatie, plezier en een streepje magie. Op het menu staan 110 voorstellingen in het stadscentrum en het stadspark. Voor het eerst tekent Cirk Aalst present op sportcomplex Schotte. Dat is niet verwonderlijk. Spelen is bewegen. En bewegen is gezond”, zegt ze.

“Jongeren onder de 25 jaar maken één derde van onze bevolking uit”, aldus Uyttersprot (CD&V). “Zij zijn de toekomst van Aalst. De komende tijd hakken we met het stadsbestuur moeilijke budgettaire knopen door. De gezondheid van onze bevolking is een topprioriteit. Belastinggeld moet altijd verantwoord worden besteed. Plannen die de gezondheid van onze mensen ten goede komen, staan wat mij betreft hoog op de agenda. Steeds meer Aalsters talent weet het publiek in te pakken. De succesformule van Cirk Aalst is dat het festival voor iedereen toegankelijk is. Iedereen heeft nood aan lach en een beetje verwondering. Zorgen zijn er al genoeg in het leven.”