Is de tijd rijp voor een Molenstraat zonder auto’s? “Social distancing moeilijk als er wachtrij staat op voetpad.” Rutger Lievens

11 mei 2020

18u59 20 Aalst Critical Mass Aalst pleit ervoor om in coronatijden van de Molenstraat een autovrije straat te maken. “De voetpaden zijn er zo smal dat social distancing totaal onmogelijk is”, zegt Tom Calloens van Critical Mass. Volgens hem kan hetzelfde overwogen worden voor de Pontstraat. Geen science fiction, zo blijkt uit navraag bij de stad, want daar denken ze na over dit scenario.

Critical Mass organiseerde voor de coronacrisis rondritten met fietsende Aalstenaars die zo en masse hun plaats opeisen in de stad. Meer ruimte en veiligheid voor de fietsende Aalstenaar is prioriteit nummer één voor Critical Mass. “Vanaf vandaag mogen de winkels terug open. In heel wat steden zijn er maatregelen genomen om de verplichte social distancing te kunnen garanderen, dit door winkelstraten autovrij te maken, voetpaden te verbreden en extra fietspaden aan te leggen”, zegt hij. “In Aalst zijn er wat pijlen geschilderd in de winkelstraten die al autovrij waren en verder niet veel meer. We krijgen nog een mondmasker, dat wel.”

Social distancing op voetpad

Volgens hem is het nu tijd om de Molenstraat - al dan niet tijdelijk - autovrij te maken. “Toch wel een straat met heel wat fantastische winkels. Waar gaan de voetgangers heen moeten als er wachtrijen staan aan de winkels? De voetpaden zijn er zo smal dat social distancing totaal onmogelijk is. Was dit geen uitgelezen kans om de Molenstraat en bij uitbreiding Zwarte Zusterstraat (tijdelijk) autovrij te maken? Het zou ook een mooie opportuniteit zijn voor de horeca in die straten om dan grote terrassen te maken op het moment dat ze terug open mogen. Een prachtig idee trouwens van de burgemeester van Vilnius (Litouwen), waar horeca de publieke ruimte mag benutten om grote terrassen te maken”, zegt hij.

Ook de Pontstraat - een echte schoolstraat - zou voor Tom Calloens een autovrije straat kunnen zijn. “Wat zal er gebeuren als de scholen weer open gaan? Waar gaan al die leerlingen fietsen en stappen, bijvoorbeeld in de Pontstraat? Het is een perfecte straat om (tijdelijk) autovrij te maken en dit uit te testen”, zegt hij.

Scenario ligt op tafel

Lander Wantens (Groen) is enthousiast over het voorstel. “Groen was eerder al vragende partij om extra ruimte voor voetgangers en fietsers te voorzien in Aalst. Brussel, maar ook andere steden geven het voorbeeld en nemen initiatief om de stad aangenamer en gezonder te maken voor de inwoners en de bezoekers. Maar Aalst mist deze boot volledig en verkiest stilstand”, zegt hij. Lander Wantens van oppositiepartij Groen zegt dat de stadsdiensten Economie, Mobiliteit en ook de lokale politie een positief advies afleverden voor het autovrij maken van de Molenstraat.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat het scenario inderdaad al een paar weken op tafel ligt. “Er is geoordeeld dat er eerst bekeken wordt hoe het verloopt in de beginfase. Indien nodig kan de huidige situatie in de Molenstraat, met het autoverkeer, herbekeken worden.”