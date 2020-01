Inwoners van Nieuwerkerken klinken op het nieuwe jaar Rutger Lievens

10 januari 2020

20u32 0 Aalst Het Feestcomité van Nieuwerkerken organiseert op zondag 12 januari een nieuwjaarsdrink voor alle dorpsgenoten. Alle inwoners van Nieuwerkerken zijn uitgenodigd om te klinken op het nieuwe jaar.

“We starten 2020 met een gezellige babbel met dorpsgenoten”, zegt het Feestcomité van Nieuwerkerken. Het is al zevende keer dat het Feestcomité een nieuwjaarsreceptie voor het dorp organiseert. “Er is een optreden van Good Times en muziek van dj Ronny Van Vlaanderen. Het Feestcomité biedt gratis drankjes en hapjes aan.” De nieuwjaarsreceptie start vanaf 11 uur in de polyvalente zaal in de Schoolstraat in Nieuwerkerken.