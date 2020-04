Invoering nieuwe parkeertarieven uitgesteld Rutger Lievens

01 april 2020

18u52 3 Aalst De invoering van de gewijzigde parkeertarieven in Aalst, gepland op 6 april, wordt uitgesteld. De handhaving van het betalend parkeren in blauwe zones wordt tijdelijk opgeschort.

Parkeerbedrijf OPC heeft, in overleg met en op uitdrukkelijke vraag van de federatie parkeerbeheerders, de controles op het terrein vanaf 18 maart 2020 opgeschort. “Dit wil zeggen dat in de praktijk noch in de blauwe, noch in de betalende zones, parkeerretributies zullen uitgeschreven worden tijdens deze periode”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Parkeerplaatsen in parking Aalst Keizershallen worden voorlopig gratis ter beschikking gesteld voor kortparkeerders. Parkeerders hoeven dus geen ticket te nemen, noch naar de automaat te gaan. Wij vragen parkeerders wel om voldoende afstand te houden van anderen. Omwille van de corona-maatregelen, zullen de aanpassingen aan het parkeerbeleid uitgevoerd worden op een latere datum.”

Ook het veegplan van de stad wordt tijdelijk geschorst. Het is voor de dienst onderhoud openbaar domein niet mogelijk om het veegplan naar behoren uit te voeren. Bijkomend worden de vuilbakken van het type Molok tijdelijk afgeplakt. Deze vuilbakken dienen immers door 2 personen geledigd te worden. Een veilige afstand bewaren is op die momenten niet mogelijk.