Investering in sporthal Schotte werpt vruchten af: jonge tumblers schitteren op WK in Tokio Rutger Lievens

01 december 2019

10u33 0 Aalst Jonge tumblers van de Koninklijke Turnkring Aalst zijn in het Japanse Tokio. Ze doen er mee aan de World Age Competitions, het wereldkampioenschap voor jonge tumblers. De Aalstenaars Amy De Lil (11), Sam Van den Berghe (13) en Sara Neyrinck (14) vertegenwoordigen er ons land en worden er begeleid door hun persoonlijke trainster Natalie De Neef. Aan het wereldkampioenschap doe deelnemers uit 46 landen mee.

De sporters die tegenwoordig Aalst internationaal op de kaart zetten, zijn geen voetballers of basketspelers, maar jonge vrouwelijke gymnasten. De Koninklijke Turnkring Aalst ziet haar aantal leden de laatste jaren explosief stijgen, in drie jaar tijd steeg het aantal leden van 500 naar 700. Het stijgende ledenaantal en de goede sportieve resultaten zijn deels te wijten aan de mooie sportinfrastructuur van sportcomplex Schotte. “Dankzij de gloednieuwe gymzaal op Schotte kan deze nieuwe lichting talenten zich de komende jaren ontpoppen tot echte wereldtoppers”, aldus de club eerder dit jaar. “Dankzij Schotte komen de turnsters vaker met medailles naar huis. Turnsters die niet echt een toptalent zijn, die kunnen dankzij de trainingen in de turnhal van Schotte dringen bereiken die vroeger onmogelijk waren”, klonk het.

Drie jonge tumblers hebben zelfs het WK voor de jeugd bereikt in Tokio. “Drie jonge tumblers van de Koninklijke Turnkring Aalst vertoeven momenteel in Tokio om er deel te nemen aan de World Age Group Competitions (het WK voor jeugd). 860 jonge toppers uit 46 landen verzamelen er om zich te meten met elkaar. Toplanden zijn ongetwijfeld USA, GBR, Rusland en Australië”, zegt trainster Natalie De Neef, die de gymnasten ter plaatse persoonlijk begeleidt. “Onze eigen Aalsterse gymnasten kunnen er echter hun mannetje staan. Amy De Lil (11), Sam Van den Berghe (13) en Sara Neyrinck (14) vertegenwoordigen er ons land. Amy komt zaterdag 7 december in actie, Sam en Sara op zondag 8 december.”

Eerder in Portugal

“We hebben goed getraind de laatste maanden. In oktober namen we deel aan de Loulé Cup in Portugal als voorbereiding. Sara sprong er de EK-norm, Sam behaalde er goud. Ze zijn er dus zeker klaar voor. Zo’n WAGC is wel impressionant, benieuwd hoe goed we tussen de toplanden kunnen presteren. Vorig jaar nog behaalde Sam een finaleplaats in Sint-Petersburg, hetgeen zeker geen evidentie is. De categorie 13-14 jaar belooft zeker een spannende wedstrijd te worden met zeer veel deelnemers en een hoog niveau”, zegt hun coach.

De deelname aan dit prestigieuze tornooi hebben de turnsters vorig seizoen afgedwongen op het Vlaams en Belgisch kampioenschap. Ze sprongen alle drie de norm die door de Gymnastiekfederatie werd opgelegd.