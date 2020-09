Inti De Ceukelaire (25) verkozen tot ‘IT Person of the Year’ Rutger Lievens

15 september 2020

12u21 7 Aalst Inti De Ceukelaire (25) is door Computable verkozen tot ‘IT Person of the Year’. De Aalstenaar is de jongste laureaat ooit en volgt onder meer kleppers als Peter Hinssen en Dominique Leroy van Proximus op. Inti is Head of Hackers bij Intigriti en werd in Las Vegas al eens gekroond tot ‘Most Valuable Hacker’.

Inti is gekozen uit een longlist van 55 Belgische kandidaten die samengesteld is door de redactie van het magazine. Het publiek heeft vervolgens massaal gestemd op de uiteindelijke winnaar. “Computable heeft Inti als uiteindelijke winnaar verkozen met dien verstande dat Inti een ethische hacker is, een wereldspeler in zijn vakgebied én een opinieleider met oog voor nuance”, aldus de jury. “Maar bovenal is hij iemand die security, en een veiligere wereld, hoog in het vaandel draagt. In 2019 lanceerde hij met een actie waarin hij (met anderen) geld stortte aan het goede doel, telkens als iemand zijn profiel (beter) afschermt aan de hand van tweestaps-authenticatie.”

Donald Trump

Inti de Ceukelaire is hoofd van de ethische hacker community van Intigriti waarbij meer dan 17 duizend ethische hackers zijn aangesloten. Intigriti is een crowdsourced security platform en verbindt ethische hackers met bedrijven. “Als ethisch hacker weet Inti als geen ander hoe je op creatieve manieren bij bedrijven en instanties binnenkomt. In Las Vegas is hij al eens gekroond tot ‘Most Valuable Hacker’ en internationale faam vergaarde hij door een Twitterbericht van president Donald Trump te manipuleren. Bij Intigriti zet Inti zich in om de de community verder te laten groeien en de leiderspositie van het bedrijf in de Benelux verder uit te breiden richting Duitsland en Scandinavië”, aldus Computable.

Duizenden veiligheidslekken

In zijn vrije tijd is Inti nog altijd hacker en inspireert de community door één van hen te zijn. “Als je een community van meer dan 17.000 ethische hackers vertegenwoordigt, kan je moeilijk alle pluimen op je eigen hoed steken”, zegt Inti De Ceukelaire. “Deze overwinning zie ik als een symbolische erkenning voor de inspanningen die we bij Intigriti als groeiende community hebben geleverd. Samen hebben we duizenden kritieke veiligheidslekken kunnen identificeren en helpen oplossen. Daar ben ik ontzettend fier op.”

Winnaars van eerdere edities waren onder anderen Jonas Dhaenens, oprichter en CEO Combell Group, Danielle Jacobs van Beltug en Dominique Leroy, CEO van Proximus.