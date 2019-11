Internationale joodse organisatie: “Premier Wilmès, help ons carnaval Aalst schrappen van Unesco-lijst” SVM

03 november 2019

18u13

Bron: Belga 0 Aalst “Dring er bij de Unesco op aan om het carnaval van Aalst te schrappen van de lijst van immaterieel cultureel erfgoed.” Met die boodschap klopt de directeur internationale relaties van het Simon Wiesenthal Centrum aan bij de nieuwe Belgische premier Sophie Wilmès. Shimon Samuels vindt dat de organisatoren "antisemitische clichés" hebben toegestaan. Het centrum is een internationale joodse organisatie die strijdt tegen het antisemitisme.

In een brief aan Wilmès wijst Samuels de Belgische premier op "de internationale verontwaardiging over antisemitische praalwagens op het carnaval van Aalst". Hij benadrukt ook de joodse afkomst van de nieuwe regeringsleidster. De premier zou volgens hem ook gepaste strafmaatregelen moeten nemen om herhaling in België te voorkomen.

Koffer met geld

Het carnaval van Aalst kwam begin dit jaar onder vuur te liggen van joodse organisaties omdat er in de stoet een praalwagen meereed met karikaturale joodse personen die een koffer met geld beschermen. Dat roept herinneringen op aan de nazi-propaganda.

Volgens het Simon Wiesenthal Centrum doken tijdens het carnaval van 2013 al acteurs op die SS'ers speelden met gevangenen in blauw-wit gestreepte pakken (typisch voor de concentratiekampen; nvdr). De SS'ers droegen ook dozen met ‘Zyklon B-gas’ dat gebruikt werd in de gaskamers.

“Unesco, wat een klucht”

De Unesco nodigde vorige week de Belgische ambassadeur al uit om uitleg te geven over de carnavalslintjes met spotprenten van een jood met haakneus. Daarop stond de tekst "Unesco, wat een klucht" te lezen. Die waren onlangs opgedoken om de draak te steken met de hele zaak.

Midden september verdedigden de organisatoren van het carnaval van Aalst hun zaak nog op het Unesco-hoofdkwartier. Burgemeester Christophe D'Haese (N-VA) verdedigt het recht op vrije meningsuiting.