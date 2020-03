Intensive Care van OLV-ziekenhuis: “Blijf in uw kot, wij menen het eh” Rutger Lievens

19 maart 2020

09u49 132 Aalst De Intensive Care van het OLV-ziekenhuis doet een extra oproep om zeker ‘in uw kot’ te blijven. Ze staan op de foto in beschermingskledij.

“Elke dag gaan wij zoals gewoonlijk naar ons werk. Deze keer niet in ons ‘oh zo gekende witte pakje’, maar in onze beschermingskledij. Gedurende de hele shift zitten wij opgesloten op een afdeling die in quarantaine is geplaatst. Dit allemaal om de verspreiding van dit hardnekkige virus te kunnen beperken”, zeggen de artsen en zorgpersoneel van de Intensive Care.

“De ziekste patiënten komen bij ons terecht. Zoals we ondertussen allemaal wel weten kan dit iemand zijn van je eigen familie! Dus alsjeblieft, wees verstandig en bescherm jezelf en ook de andere rondom jou...”

“Telkens opnieuw wandelen wij deze gang op, blootgesteld aan de gevaren van dit virus. Want ja, dit kan ook ons raken. Wanneer we niet aandachtig zijn of even vergeten hoe belangrijk deze maatregelen allemaal zijn.”