Inschrijvingsdag: grote groep ouders voor DvM Humaniora Rutger Lievens

14 maart 2020

12u57 0 Aalst Om 6 uur deze ochtend hadden de eerste ouders al postgevat voor het DvM Humaniora in de Onderwijsstraat in Aalst. Pas om 14 uur krijgen ze de kans om hun kind in te schrijven in de school. Ondertussen maken ze het gezellig, maar proberen ze - gezien de kans op besmetting - toch voldoende afstand te houden van mekaar.

De ouders zitten in een groepje op klapstoeltjes in een cirkel. Of ze niet bang zijn om besmet te worden? “We hebben niet veel keuze. Als we ons kind willen inschrijven dan moeten we hier zijn”, klinkt het bij de ouders voor de schoolpoort. Het is een berekend risico, klinkt het. Of het nodig is om al uren op voorhand aan te schuiven, dat is niet zo duidelijk. Er zijn 200 plaatsen en rond de middag stonden er een 70-tal namen op de lijst aan de schoolpoort.

“Van de school kregen we al te horen dat we een voor een zullen binnen mogen. Inschrijven gebeurt telkens per persoon in een apart lokaal”, zeggen de ouders. Zo wil de school voorkomen dat grote groepen ouders dicht bij elkaar in de schoolgebouwen staan.

Ook aan het Lyceum en Atheneum stond een rij ouders. Voor het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat werd er de voorbije dagen zelfs gekampeerd, maar burgemeester Christoph D’Haese stopte het kamperen voor die school vrijdagmiddag.