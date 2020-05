Inschrijvingen vakantiespeelpleinwerking van start: “Maar nog niet zeker dat het mag doorgaan” Rutger Lievens

06 mei 2020

18u31 4 Aalst De Aalsterse stedelijke vakantiespeelpleinwerking Kirrebisj start met de inschrijvingen op 7 mei. De eerste voorbereidingen voor de opstart van de vakantiespeelpleinwerking deze zomer zijn gestart, al is het allesbehalve zeker dat die zal kunnen doorgaan.

“Met het hele team zijn wij vandaag vol goede moed en enthousiasme gestart met de eerste voorbereidingen voor speelplein Kirrebisj deze zomer”, zo communiceert de vakantiespeelpleinwerking. “Vanaf morgen zullen dan ook de inschrijvingen geopend worden. Opgelet: er is nog geen absolute zekerheid of we deze zomer terug samen kunnen ravotten en spelen. We moeten daarvoor nog even de definitieve beslissingen en adviezen afwachten. We vonden het echter belangrijk om aan ouders de kans te geven om de komende zomer toch al wat voor te bereiden.”

Kirrebisj vraagt om zoveel mogelijk online in te schrijven via de website van de stad. Inschrijven via de balie van het stedelijk administratief centrum kan alleen op afspraak. Die afspraak leg je vast door te bellen naar 053/77.93.00 of door te mailen naar info@aalst.be.