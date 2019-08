Innerwheel Aalst Noord schenkt elektrische rolstoelfiets aan Schoonderhage Rutger Lievens

13 augustus 2019

10u54 0 Aalst Serviceclub Innerwheel Aalst Noord schenkt een elektrische rolstoelfiets aan Schoonderhage in Aalst.

De fiets laat toe om met bewoners die minder mobiel en rolstoelafhankelijk zijn op een veilige en comfortabele manier een bredere omgeving te leren kennen. “Dit toestel opent een waaier van sportieve en recreatieve mogelijkheden. Onze bewoners laten genieten van een fietsmoment op de eigen terreinen van de voorziening of op de openbare weg met garantie van de nodige veiligheid is de primaire doelstelling”, aldus Schoonderhage.

“Secundaire doelstelling is om de belevingswereld van onze bewoners te verruimen en opent bijkomende mogelijkheden tot integratie in het maatschappelijk leven. Het kunnen genieten van een fietstochtje in de omgeving behoord vanaf heden ook tot hun mogelijkheden. “

Een dergelijk toestel is vrij duur in aankoop en kost zo’n 7000 euro. “Daarom werden diverse serviceclubs aangeschreven om dit project te ondersteunen”, zegt Schoonderhage. “De serviceclub Innerwheel Aalst Noord werd bereid gevonden om een dergelijke fiets aan te kopen voor Schoonderhage.”