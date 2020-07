Infrabelmedewerker Charlotte wordt door de koning in de bloemen gezet Frank Eeckhout

18 juli 2020

11u09 0 Aalst Voor het eerst in het bestaan van Infrabel, nodigt de koning drie van medewerkers uit ter ere van de nationale feestdag op 21 juli. Eén van hen is Charlotte Schröer (27) uit Aalst. “ De uitnodiging overviel me wel een beetje, maar ik vind het een hele eer. Ik ga in naam van al mijn collega’s", zegt ze.

Charlotte Schröer werkt als verkeersleider in het seinhuis van Brussel-Zuid. Voor Charlotte aan de slag was bij Infrabel, werkte ze als assistent-manager bij een supermarkt. Maar ze zocht iets dat aansloot bij haar passie. De vrouw uit Aalst schaakt graag en dat helpt bij haar job. “Het is mijn taak om de treinen veilig te laten rijden. Wanneer er een storing of een incident is, zorg ik er, samen met mijn collega’s, voor dat we de problemen op het spoor zo snel mogelijk oplossen", vertelt Charlotte.

Het seinhuis van Brussel-Zuid is het belangrijkste van België. “Vliegensvlug reageren en inspelen op problemen is hier erg belangrijk. Dankzij mijn schaakervaring kan ik snel patronen voorspellen en erop anticiperen. Dat helpt me bij mijn werk", glimlacht ze. Safety Controller is een taak die ook opperste concentratie vergt, want veiligheid staat boven alles in haar job. Toen de coronacrisis in alle hevigheid om zich heen greep, bleef Charlotte op post. “Eerlijk gezegd, stond ik er niet bij stil, het was onze plicht. Ik vind het belangrijk om mensen te helpen. Niet iedereen heeft een auto en velen rekenen op het openbaar vervoer”. Samen met nog twee andere collega’s is Charlotte uitgenodigd door de koning voor de 21 juli ceremonie. “De uitnodiging overviel me wel een beetje, maar ik vind het een hele eer. Ik ga in naam van al mijn collega’s”.