Infrabelcampagne focust (met reden) op Jeroom Slagboom in regio Aalst

KOEN MOREAU

08 juni 2019

12u46 16 Aalst Net voor het spectaculaire voorval aan de spooroverweg in de Steenstraat in Lede lanceerde spoorwegbeheerder Infrabel haar campagne Jeroom Slagboom. Het visionaire Infrabel koos voor de opnames daarvan verschillende locaties in het Aalsterse.

Zo herken je onder andere de spooroverweg in de Pennebaan in Aalst. Die overweg is amper twee kilometer verwijderd van de overweg in de Steenstraat in Lede waarvan woensdag de hallucinante beelden opdoken van een vrouw die met haar Mercedes over de afgesloten spooroverweg wou rijden.

Andere filmlocatie voor het ludieke filmpje van Jeroom Slagboom is de spoorwegbrug over de rechtstreekse spoorlijn Gent-Brussel in de Rijdentstraat in Nieuwerkerken. De jonge actrice van dienst die Jeroom’s dag goed maakt, is overigens eveneens een streekgenote. Het betreft de 9-jarige Audrey De Schamphelaere uit Erpe.