Infovergadering over heraanleg Esplanadeplein met schepen De Gucht (Open Vld) Rutger Lievens

09 oktober 2019

15u01 5 Aalst Enkele buurtbewoners van het Esplanadeplein in Aalst organiseren een informele infovergadering over de heraanleg van het plein. Die vindt plaats op 16 oktober om 19 uur in het SMI.

“Over het project ‘heraanleg Esplanadeplein/park/ondergrondse parking’ circuleren heel wat waarheden, onwaarheden en misverstanden”, zeggen de buurtbewoners. “Daarom organiseren wij een informele infovergadering in samenwerking met medewerkers van schepen Jean-Jacques De Gucht. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Sint-Maarteninstituut, Dendermondsesteenweg 12 in Aalst, naast de kaaswinkel, op woensdag 16 oktober om 19 uur.”

“Zoals reeds eerder vermeld is het de bedoeling om de belanghebbenden te informeren over de juiste stand van zaken”, zeggen de buren. “Het is absoluut niet de bedoeling hier een politieke meeting van te maken, ook niet om persoonlijke problemen op te lossen.

Wie graag aanwezig is, schrijft zich in voor 15 oktober door te mailen naar esplanadeplein@gmail.com.