Infoavond ‘Veilig online - Online relaties en seksualiteit’ voor (groot)ouders in De Werf Rutger Lievens

17 januari 2020

09u28 0 Aalst (Groot)ouders kunnen in CC De Werf op woensdag 5 februari 2020 een infoavond bijwonen met als thema ‘Veilig online - Online relaties en seksualiteit’.

“Flirten, verleiden, verliefd en gedumpt worden en volop experimenteren met relaties en seks: het hoort gewoon bij opgroeien. Ook online gaan jongeren zulke stappen zetten. Ze sturen selfies, doen aan sexting, kijken porno… en dat allemaal vanop die ene smartphone in hun achterzak. Wat wil en wat moet je als ouder weten en wanneer grijp je in? Je hoort en ziet het tijdens deze stomende sessie”, zegt de stad Aalst.

“Je hoort getuigenissen van kinderen/jongeren, ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics krijg je zicht op het mediagebruik van jongeren. De vorming is interactief opgebouwd met onder meer een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden er heel wat concrete tips aangereikt”, aldus de stad.

(Groot)ouders kunnen in CC De Werf op woensdag 5 februari 2020 deze infoavond bijwonen. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.