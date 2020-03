Ineke en Jonas geven jawoord: geen trouwfeest, wel openingsdans en ‘Les lacs du Connemara’ met de buren op straat Rutger Lievens

29 maart 2020

15u34 26 Aalst 28 maart hadden Jonas en Ineke uit Herdersem al een tijd geleden aangestipt als dé mooiste dag van hun leven, want dan zouden ze in het huwelijksbootje stappen. Alles was geregeld: een trouw op het stadhuis met daarna een dansfeest, maar het coronavirus strooide roet in het eten. Het jawoord zeiden ze wel tegen mekaar en een openingsdans kwam er ook, op straat met alle buren als publiek. Die zwaaiden daarna met witte doeken op de tonen van ‘Les lacs du Connemara’.

De vrienden van Ineke en Jonas maakten beelden van dit onvergetelijke moment.

Onvergetelijk is een huwelijk sowieso, maar dit is alvast een verhaal dat Ineke Van de Velde en Jonas Declerck aan hun kleinkinderen zullen kunnen vertellen. In het stadhuis van Aalst had burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) hen van op anderhalve meter afstand in het huwelijk verbonden, voor een lege trouwzaal. Normaal gezien volgt daarna een groot avondfeest, maar dat kon nu niet doorgaan.

“Wij hadden een ceremonie en dansfeest ‘s avonds, maar dat hebben we uitgesteld natuurlijk”, vertelt het koppel. “Toch was het een onvergetelijke avond. Erg ontroerend. Het was zo mooi hoe onze buren er voor ons waren. Ik had gevraagd om één liedje te spelen na het klappen om 20 uur, als verrassing voor mijn man. Maar het is meer geworden dan dat”, zegt Ineke.

Ineke en Jonas slowden voor hun deur in Herdersem, met de buren als publiek. “Veel mensen hadden zich helemaal opgekleed, ze zwaaiden met hun gsm-lichtjes en we sloten on minitrouwfeest af met ‘Les lacs du Connemara’, inclusief de propere zakdoeken”, vertelt Ineke. “We zijn zo dankbaar aan iedereen die geholpen heeft om hier een magisch moment van te maken. We waren echt ontroerd”, zeggen ze.