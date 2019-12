Industriezone in het stadscentrum: Hoe Aalstenaars beetje bij beetje hun Eiland Chipka verloren aan de grote fabriek Rutger Lievens

11 december 2019

18u18 13 Aalst Met het tragische ongeval van een leerling van het Sint-Jozefscollege aan de parking van Tereos stellen Aalstenaars en niet-Aalstenaars zich luidop de vraag: Wat doet die fabriek daar eigenlijk in het centrum van de stad? Want een fabriek, daar rijden toch vrachtwagens in en uit. Hoe rijm je dat met ‘Aalst scholenstad’? Hoe is het zover kunnen komen dat Aalstenaars een hele buurt in het hart van Aalst, het eiland Chipka, zijn verloren aan de industrie?

270 meter in vogelvlucht is de afstand tussen de rotonde van de Grote Markt van Aalst en Tereos op het eiland Chipka. Daar wordt dagelijks 125.000 liter van de brandstof bio-ethanol geproduceerd, voeren vrachtwagens glucose en zetmeel af en aan. Niet alleen het vrachtverkeer dat zo’n fabriek met zich meebrengt, houdt risico’s in voor de veiligheid van de bewoners. “De duizenden leerlingen van de vier scholen die op een paar honderd meter van de fabriek gevestigd zijn, spelen dagelijks in de schaduw van de grote torens waarin die brandstof opgeslagen wordt. De kans dat niet alleen de leerkracht fysica eens ontploft, maar de hele scholenwijk is niet onbestaande”, schrijft Steven Van Herreweghe vandaag naar aanleiding van het tragische dodelijke ongeval. “‘Den Amylum is deel van onze skyline!’ wordt al eens gezegd door beleefde believers. Of hoe het Aalsters uitzicht vanaf vandaag de uitzichtloosheid van een gezin vertegenwoordigt.” En dan zwijgen we nog over de geur, die vorig jaar door experts nog werd omschreven als ‘gebakken brood, geroosterd brood en gekookte rijst’.

De skyline van Aalst is niet altijd gedomineerd geweest door de witte wolken van de Tereos-fabriekstorens. Onlangs verscheen er een ingekleurde postkaart op de Facebookgroep ‘De tijd van toen in en rond Aalst’. Een prachtig document dat toont hoe groen de omgeving van de Dender was anno 1900. Echte industriële vestigingen waren er verschenen vanaf 1850, maar op het eiland Chipka werden ook woningen gezet en de Eilandstraat en de Iweinstraat aangelegd. In 1885 werd er zelfs een zwembad uitgegraven dat tot de jaren 1930 dienst zou doen als openluchtzwembad.

“Het bedrijf zit er sinds 1873 en is gelegen in industriegebied”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) in een interview. De wortels van Tereos en Amylum gaan terug tot 1873 met de oprichting van de firma Callebaut Frères et Lejeune, maar de impact van dat bedrijf was toen veel kleiner dan die van Tereos vandaag: er werd gestart in een gehuurd magazijn aan de Oude Dender, rechtover het Begijnhof, rechts van de Eilandstraat.

Van 70 are in 1931 tot 9 ha in 1984

In 1931 bezat de fabriek drie percelen, goed voor 70 are. Tegen 1984 zou het hele eiland Chipka, samen negen hectare in handen zijn van de glucoseproducent. In 1937 kwam er een gloednieuw kantoorgebouw in de Iweinstraat, maar de grote territoriale expansies startten pas in de jaren zestig. “De voorgaande generaties hadden beetje bij beetje alles samen twee hectare bij elkaar gebracht. De productie werd geremd door gebrek aan ruimte en waar mogelijk moest de exploitatieoppervlakte op het eiland Chipka uitgebreid worden”, lezen we in het boek ‘Ik werkte bij Den Amylum’. “In de Iweinstraat waren alle privéhuizen op dat moment al aangekocht voor kantoorgebouwen en silo’s. In de Eilandstraat waren nog zo een 35-tal bewoonde huizen. Op 8 augustus 1961 werd het eerste huis in de Eilandstraat opgekocht, gevolgd door alle andere in de loop der jaren.”

Hier zie je op luchtfoto’s de evolutie van de fabriek: (lees hieronder verder)

Het protest groeit

Tegenover honderd jaar geleden is er nog iets veranderd: de fabriek wordt bevoorraad door vrachtverkeer. De Fietsersbond waarschuwt al jaren voor de gevaren van de combinatie van industrie in een omgeving van scholen. “Dit is één van de zwarte punten waar Fietsersbond Aalst al jaren vraagt om aanpassingen uit te voeren”, zegt Marleen Stallaerts van de Aalsterse Fietsersbond. “Niet alleen de parking maar het héle kruispunt is gevaarlijk, in nabijheid van verschillende scholen. Wij willen zeker geen schuld leggen bij de chauffeur, maar wel bij de structuur van dit punt. Wanneer wordt dit structureel groot probleem opgelost? Wanneer zal Agentschap Wegen en Verkeer dit stuk van de ring vanaf de Haring tot aan Colruyt eindelijk veilig maken voor de actieve weggebruiker? Wanneer wordt het charter zwaar vervoer gehandhaafd in Aalst? Vele terugkerende vragen die tot nu toe niet beantwoord of opgelost worden”, zegt ze naar aanleiding van het dodelijk ongeval.

In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn er enkele Aalstenaars die voor het eerst luidop de vraag stellen: willen we nog een fabriek in het midden van onze stad? Het burgerplatform over.morgen van onder meer Steven Van Herreweghe organiseert een denk- en inspiratieavond over het thema. Los daarvan ontstaat er een actiecomité dat zich verzet tegen de bouw van een nieuwe fabriekstoren op Chipka. 600 bezwaren worden er verzameld, maar de vergunning komt er toch. De omgevingsvergunning, dat de toekomst van de fabriek op Chipka verzekert, wordt zonder veel protest toegekend. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen geeft nagenoeg geen enkele politieke partij te kennen op korte termijn iets te willen doen aan de toestand.