Industrieel erfgoed in de kijker: ontdek het verhaal achter de gebouwen van Netwerk Aalst Rutger Lievens

02 december 2019

17u07 0 Aalst Ontdek op zondag 8 december het verhaal achter de gebouwen van Netwerk Aalst. Wist je dat er in de gebouwen van Netwerk Aalst vroeger zowel pruimtabak als gordijnkwasten werden gemaakt? Erfgoedcel Denderland en Netwerk Aalst slaan de handen in elkaar om het industriële erfgoed van de stad in de kijker te zetten.

“Voor het kunstencentrum zijn intrek nam aan de Houtkaai, kende het pand al een bijzondere geschiedenis”, zegt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Erfgoed. “Het fabrieksgebouw werd na de Tweede Wereldoorlog opgetrokken door sigarenfabrikant Van De Putte, die er onder meer pruimtabak produceerde. In de jaren 70 vestigde Passementerie Van Den Brulle zich hier, een familiebedrijf dat zich specialiseerde in het ambachtelijk vervaardigen van decoratieve kwasten, franjes en andere passementen. Ze waren in hun branche een wereldspeler. Zo mochten ze in Engeland leveren aan luxewarenhuis Harrods en werkten ze in de Verenigde Staten zelfs voor Disneyworld. Passementerie Van Den Brulle was een van de vele ondernemingen die zich vestigden op een strategische locatie, vlakbij de Dender en het spoor.”

Passementerie

Erfgoedcel Denderland neemt je met het project #STrOOM mee naar originele erfgoedlocaties langsheen de Dender en het spoor. Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij de erfgoedcel, legt uit: “Op zondag 8 december nemen onze gidsen Jan Louies en David Goossens je mee achter de schermen van Netwerk Aalst. Iwein Van Den Brulle toont originele passementen en archiefstukken uit zijn tijd bij de passementerie en kinderen kunnen zelf aan de slag in het creatieve textielatelier. Om al wat in de kerstsfeer te komen kunnen kinderen kerstversiering maken met vilt. De workshop is doorlopend open.”

Over het industriële verleden langsheen de Dender en het spoor is ook een regionale fietsbrochure in de maak. “Met de fiets zijn veel bijzondere plekjes te ontdekken, ook buiten Aalst”, zegt Michaël. “De industriële activiteit langs de Dender heeft immers een impact gehad op heel Denderland. Ook de komst van het spoor heeft een grote invloed gehad op het aanleveren van grondstoffen, het exporteren van producten en het vervoeren van werknemers. Er zijn talloze verhalen te vinden. We nodigen iedereen uit om zijn of haar verhaal te delen of archiefmateriaal mee te brengen. De collega’s van het stadsarchief staan klaar om archiefstukken, foto’s of ander materiaal professioneel te registreren. Wie weet komt jouw foto of verhaal in de fietsbrochure.”

Meer info vind je op erfgoedceldenderland.be/stroom.

PRAKTISCH

• Zondag 8 december, Netwerk - Houtkaai 15, 9300 Aalst

• Gratis

• Verwelkoming door Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van erfgoed om 14u

• Rondleidingen om 14u en om 15u30

• Scansessie Stadsarchief Aalst

• Getuigenissen en babbelbox industriële verhalen

• Creatief textielatelier voor kinderen