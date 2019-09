Indrukwekkende actie van Eendracht-fans : ‘On’t Oileg Ert Speltj Wit en Zwert’ Rutger Lievens

25 september 2019

21u41 7 Aalst Eendracht Aalst speelt zijn bekermatch tegen AA Gent in een uitverkocht Pierre Cornelisstadion. De fans toonden nog eens waarom zij de beste supporters van het land zijn. Zij rolden een gigantisch spandoek uit: ‘On’t Oileg Ert Speltj Wit en Zwert’. Minder leuk: niet alle fans raakten binnen.

De Onion Boys en al die andere supporters zorgen deze avond voor een kolkend Pierre Cornelisstadion. De sfeer van de oude dagen was voelbaar. De slapende reus Eendracht Aalst opende eventjes de ogen vanavond. Aan het begin van de match rolden de fans in de K-tribune een gigantisch spandoek uit: ‘On’t Oileg Ert Speltj Wit en Zwert’.

Er waren zo’n 4.000 tickets beschikbaar en die waren allemaal verkocht. De vraag overtrof het aanbod, want in de cafés rond het stadion kon je enkele pechvogels aantreffen die geen kaart gevonden hadden. “Ik ga meestal kijken, ook op verplaatsing, maar heb geen abonnement en had dus geen voorrang”, zegt Christiaan. “Er zit niks anders op dan op televisie in het café naar een andere match te kijken. Beerschot - Anderlecht”, zegt hij. Ook Toon raakte niet binnen. “Jammer dat er niet meer tickets werden verkocht”, zegt hij.