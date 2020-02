Inbraken op industrieterrein Wijngaardveld Koen Baten

13 februari 2020

18u53 0 Aalst Dieven hebben afgelopen week toegeslagen in het Wijngaardveld in Aalst. In de nacht van 11 februari op 12 februari werden daar drie inbraken vastgesteld bij bedrijven.

De inbraken gebeurden bij APOK, Chalets Baka en J&T in Aalst. De daders forceerden mogelijk het slot tijdens de dag waardoor ze ‘s avonds gemakkelijk naar binnen konden gaan. Ze doen dit door een vijs in het slot te draaien. Bij een van de inbraken werd er ook een opening gemaakt in de muur.

Wat er net werd gestolen bij de inbraken is niet duidelijk. De politie roept wel op tot extra waakzaamheid en om de deuren ‘s avonds bij het afsluiten na te kijken of er niets verdacht aan de hand is. Merk je verdachte handelingen op dan bel je best meteen naar het noodnummer.